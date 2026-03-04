Киркорову грозит потеря участка у Москвы‑реки: землю ценой 12 млн могут признать общей
Для инспекции привлекут Росреестр, Минэкологии и Росприроднадзор.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
У Филиппа Киркорова могут отобрать приусадебный участок
У Филиппа Киркорова могут отобрать приусадебный участок. Кусок земли на побережье Москва-реки ценой почти в 12 миллионов долларов признали территорией общего пользования. А значит, она должна быть доступна всем, а не только владельцу земли.
Инициатором разбирательств стал предприниматель из Саратова Глеб Рыськов. После подтверждений нарушений он просит проверить еще почти полсотни участков.
Для инспекции привлекут Росреестр, Минэкологии и Росприроднадзор. И если подтвердится, что территория действительно находится в частной собственности, то владельцев земли оштрафуют и обяжут снести все постройки.
