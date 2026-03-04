В луганской больнице открыли детскую игровую комнату

В городской детской больнице Луганска открыли игровую комнату в рамках проекта Народного фронта и Благотворительного фонда помощи детям Донбасса, учрежденного на территории Луганской Народной Республики Акционерным банком «РОССИЯ». Это уже четырнадцатая рекреационная зона, созданная в ходе совместной инициативы.

Детское игровое пространство – это специально организованная среда, направленная на удовлетворение эмоциональных потребностей несовершеннолетних, находящихся в учреждении – там они могут рисовать, играть, читать и отдыхать. Атмосфера в игровых комнатах помогает ребятам расслабиться и меньше волноваться перед приемом врача, подчеркнула представитель регионального Минздрава Алена Баланова.

Комнаты оформили в стиле знакомых маленьким пациентам мультфильмов. Как отметила директор фонда Кристина Федосеева, главным ориентиром остается мнение самих детей. По ее словам, ребятам нравится то, как выглядят игровые зоны - на стенах комнат красуются герои русских сказок.

Рисунки помещений выполнены луганскими художниками – как отметила представитель регионального исполкома Народного фронта в ЛНР Анна Еременко, нравственный посыл оформления комнат – укрепление патриотической культуры, любви к России и ее истории.

В конце 2025 года Фонд помощи детям Донбасса доставил гуманитарную помощь в ЛНР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.