Коварная визитка в смартфоне: как мошенники подменяют имена в списке контактов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 51 0

Злоумышленники научились внедряться в телефонные книги россиян под видом близких людей или официальных организаций.

Как мошенники подменяют имена в списке контактов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Арсений Самойленко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мошенники подменяют имена в списке контактов

В России зафиксирована новая тактика дистанционного мошенничества, основанная на автоматическом изменении данных в телефонной книге мобильного устройства. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на Центр цифровой экспертизы Роскачества.

Преступники рассылают потенциальным жертвам сообщения в мессенджерах или СМС, которые имитируют важные уведомления от государственных структур, финансовых организаций или предложения о трудоустройстве. К такому тексту прилагается вредоносный файл с расширением.vcf, представляющий собой цифровой стандарт визитной карточки.

При попытке открыть данное вложение смартфон предлагает пользователю сохранить информацию, что приводит к появлению нового абонента или обновлению существующего под заслуживающим доверия именем, таким как «Мама» или «Служба безопасности банка».

Суть опасности заключается в психологическом факторе: когда на экране отображается привычное имя из списка контактов, человек теряет бдительность и готов выполнять инструкции звонящего. Мошенники используют этот метод для выманивания конфиденциальных сведений, кодов из СМС или получения прямого доступа к онлайн-банкингу.

Специалисты подчеркивают, что формат.vcf универсален и поддерживается практически всеми современными операционными системами, что делает уязвимыми владельцев любых моделей сотовых телефонов.

«Если вам звонит знакомый контакт, но при этом угрожает или обещает невиданную выгоду, лучшая стратегия — прервать разговор и перезвонить или написать самим. Номер берите только с официального сайта организации. Если звонит якобы друг, свяжитесь с ним другим способом: через социальные сети, по рабочему телефону, попросите общего знакомого проверить. Одна минута на проверку может сохранить вам деньги и нервы», — пояснил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Параллельно с этой угрозой профильные ведомства фиксируют и другие способы обмана в цифровой среде. Так, в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили о появлении фейковых чат-ботов.

Злоумышленники создали программный интерфейс, имитирующий официальный сервис Федеральной налоговой службы. В рамках этой схемы у граждан запрашивают полные анкетные данные, номер телефона и проверочные коды, якобы для предоставления доступа к государственным услугам.

На самом деле поддельный бот не имеет никакого отношения к реальным базам ФНС и служит инструментом для сбора персональной информации и последующего хищения средств. Эксперты призывают проявлять максимальную осторожность при получении любых файлов и ссылок от неизвестных отправителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.61
0.44 90.31
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:10
«Подглядела пароль телефона Кологривого»: Уколова про хитрости 11-летней Руденко
11:58
От «Атомного урока» до госпитальных школ: объявлены лауреаты премии общества «Знание»
11:53
«Ангарскому маньяку» оставили в силе второй приговор
11:45
«Здоровье под вопросом»: жених Лерчек попросил помолиться за нее
11:40
По-пацански или нет? Кети Топурия об оплате женских бьюти-услуг из мужского кармана
11:35
ЦАХАЛ продвигается на юг Ливана: десятки тысяч человек пытаются спастись от ударов

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео