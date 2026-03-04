Пробуждение паразитов: в российских больницах фиксируют укусы клещей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

Специалисты предупреждают о начале опасного сезона.

Когда в России начинается сезон клещей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России регистрируют первые обращения в больницы из-за клещей

В России официально зафиксированы первые случаи обращения граждан в медицинские учреждения из-за нападения клещей. Это следует из данных Роспотребнадзора.

В ряде регионов уже регистрируются обращения по поводу присасывания членистоногих, что свидетельствует о начале периода их активности в текущем году.

Эксперты отмечают, что текущие погодные условия способствуют раннему пробуждению переносчиков опасных инфекций. Основным фактором риска стало интенсивное таяние снега, которое вынуждает мелких млекопитающих, являющихся основным кормом паразитов, мигрировать.

Грызуны начинают перемещаться ближе к человеческому жилью и границам населенных пунктов, принося с собой клещей. В связи с этим территориальным подразделениям Роспотребнадзора были даны строгие поручения по усилению мониторинга за эпидемиологической ситуацией для предотвращения вспышек заболеваний.

Важной мерой профилактики остается своевременная иммунизация населения. Ранее эксперты Центра гигиены и эпидемиологии напоминали о необходимости соблюдения графика прививок против клещевого энцефалита. Оптимальная схема вакцинации подразумевает значительный временной интервал между инъекциями.

В частности, между первым и вторым этапом введения препарата должно пройти от пяти до семи месяцев, чтобы у человека успел сформироваться стойкий иммунный ответ к началу пика активности паразитов в весенне-летний период.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.61
0.44 90.31
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:10
«Подглядела пароль телефона Кологривого»: Уколова про хитрости 11-летней Руденко
11:58
От «Атомного урока» до госпитальных школ: объявлены лауреаты премии общества «Знание»
11:53
«Ангарскому маньяку» оставили в силе второй приговор
11:45
«Здоровье под вопросом»: жених Лерчек попросил помолиться за нее
11:40
По-пацански или нет? Кети Топурия об оплате женских бьюти-услуг из мужского кармана
11:35
ЦАХАЛ продвигается на юг Ливана: десятки тысяч человек пытаются спастись от ударов

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео