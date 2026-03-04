Эпидемия невнимательности: почему растут жалобы на плохую концентрацию

Невролог Мухамедов: все больше людей жалуются на проблемы с концентрацией

В последние годы количество совершеннолетних пациентов, жалующихся на проблемы с концентрацией внимания, выросло. О том, чем это может быть обусловлено, Газета.ру рассказал врач-невролог Денис Мухамедов.

В последние годы во всем мире продолжает расти роль социальных сетей в жизни человека. Впрочем, сами по себе мессенджеры и безлимитный интернет не являются источником синдрома дефицита внимания — они лишь обнаруживают уже существующие проблемы. Как отметил Мухамедов, то, с чем мы могли справляться в более структурированной среде, теперь стало практически непреодолимой трудностью.

СДВ у взрослых — распространенная неврологическая особенность, главный симптом которой — проблемы с удержанием внимания, контролем импульсов и организацией поведения. Раньше, когда этот диагноз не был широко известен, страдающие им взрослые корили себя за «лень» и «рассеянность». Теперь, когда клиническая картина синдрома описана в популярных источниках, пациенты вовремя распознают его у себя и обращаются за помощью.

Весной 2023 года врач Габор Мате, обсуждая мемуары принца Гарри, заявил, что видит у него признаки СДВ.

