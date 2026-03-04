«Ангарскому маньяку» оставили в силе второй приговор

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 23 0

Его осудили на десять лет лишения свободы.

Какой приговор назначили ангарскому маньяку

Фото: DMITRY DMITRIYEV/ТАСС

Приговор к дополнительному сроку за два убийства «ангарскому маньяку» Михаилу Попкову остался в силе по решению Иркутского областного суда. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе инстанции.

Ранее соответствующая мера к серийному убийце была назначена решением Ангарского городского суда. Следствие считает, что Попков во время разговора с жертвой внезапно испытал к ней неприязнь, накинул ей на шею веревку и задушил. Жестокая расправа произошла в лесном массиве.

Таким же способом Попков лишил жизни и вторую женщину — ее он заманил в чащу под предлогом помощи подруге. В содеянном Попков признался, написав соответствующую явку с повинной.

Маньяка приговорили к десяти годам лишения свободы, однако вместе с ранее вынесенными приговорами он получил пожизненное — остаток жизни убийца проведет в колонии особого режима.

Ранее Попкова уже осудили за преступления, совершенные в период с 1990-х по 2010-е годы — жертвами изверга были признаны более 80 женщин.

