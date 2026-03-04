Весна не в радость: как смена сезонов может сказаться на здоровье

Мурад Устаров
Из-за погодных скачков риск подхватить вирусное заболевание заметно возрастает.

Как не заболеть весной

Фото: 5-tv.ru

Врач Исмаилов: с приходом весны растет риск подхватить ОРЗ

Приход весеннего настроения и «сохранение зимы» в организме часто разрушают здоровье человека. Первыми в атаку идут респираторные вирусы. Об этом в беседе с изданием Лента.ру рассказал невролог Али Исмаилов.

Он отметил, что риск заразиться респираторными заболеваниями заметно возрастает в период конца февраля — начала марта. Этому способствуют перепады температуры, скопление людей в транспорте, офисах и школах. Усугубляет ситуацию сухой воздух в помещениях.

Врач подчеркнул, что нередко человек сталкивается с такой ситуацией: простыл, не выспался, попил какие-то лекарства для иммунитета и самочувствие ненадолго улучшается. Но спустя время температура снова повышается, а кашель становится сильнее.

«Вторая история сезона — аллергия. Она часто стартует именно на этом стыке: насморк, зуд в глазах, ощущение „как будто заболел“, но без температуры и без настоящей ломоты. И тут типичная ошибка: лечить аллергию как инфекцию или, наоборот, списывать инфекцию на аллергический сезон», — предупредил Исмаилов.

По его словам, после перенесенных вирусов развивается поствирусная астения, с которой могут прийти головные боли и напряжение в области шеи и плеч, а у тревожных людей появляются головокружение и ощущение нестабильности. На этом фоне люди склонны искать серьезные диагнозы, хотя причина может быть гораздо проще, подчеркнул специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сроки наступления сезона цветения напрямую зависят от погодных условий, в первую очередь от температуры воздуха.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

