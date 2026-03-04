«Агрессивный старт»: когда наступит сезон цветения

Оно может начаться синхронно у нескольких видов аллергенных растений.
Аллерголог Бондаренко: низкие температуры могут отсрочить весеннее цветение
Температура воздуха на улице влияет на время начала цветения растений. Об этом РИА Новости рассказала аллерголог-иммунолог Алена Бондаренко.
«Если весна холодная и затяжная, начало цветения деревьев (ольхи, орешника, березы) может сместиться на одну-две недели относительно средних многолетних сроков», — пояснила эксперт.
А вот снежность зимы не так сильно отражается на сроках начала аллергического сезона, уточнила медик. Если наступает устойчивая оттепель, то даже очень объемные сугробы не спасут от проснувшихся растений. Важно именно отсутствие заморозков, особенно период формирования бутонов и почек.
Однако и низкие температуры, и снежная зима не способны защитить от цветения, они лишь задерживают прогревание почвы, а значит, и момент «пробуждения» растений.
А вот обильные дожди весной могут облегчить протекание аллергии из-за того, что в такую погоду пыльца быстро оседает на землю.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что аллергия на пыльцу есть у 30-60% россиян. Также распространена агрессивная реакция организма на пыль и шерсть.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
