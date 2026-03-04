«Агрессивный старт»: когда наступит сезон цветения

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

Оно может начаться синхронно у нескольких видов аллергенных растений.

Что влияет на начало сезона цветения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Аллерголог Бондаренко: низкие температуры могут отсрочить весеннее цветение

Температура воздуха на улице влияет на время начала цветения растений. Об этом РИА Новости рассказала аллерголог-иммунолог Алена Бондаренко.

«Если весна холодная и затяжная, начало цветения деревьев (ольхи, орешника, березы) может сместиться на одну-две недели относительно средних многолетних сроков», — пояснила эксперт.

А вот снежность зимы не так сильно отражается на сроках начала аллергического сезона, уточнила медик. Если наступает устойчивая оттепель, то даже очень объемные сугробы не спасут от проснувшихся растений. Важно именно отсутствие заморозков, особенно период формирования бутонов и почек.

Однако и низкие температуры, и снежная зима не способны защитить от цветения, они лишь задерживают прогревание почвы, а значит, и момент «пробуждения» растений.

А вот обильные дожди весной могут облегчить протекание аллергии из-за того, что в такую погоду пыльца быстро оседает на землю.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что аллергия на пыльцу есть у 30-60% россиян. Также распространена агрессивная реакция организма на пыль и шерсть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
3 мар
После снежной зимы тепла не ждать? Какой будет погода весной и летом в Москве
2 мар
Сугробы тяжелее бетона: крыши зданий рушатся по всей стране
1 мар
Заморозки в апреле: к чему готовиться жителям столицы
28 февр
Такого еще не было: синоптик дал неутешительный прогноз — когда в Москве сойдет снег
27 февр
Снежный паралич: Петербург накрыла сильная метель
27 февр
Три комплекта термобелья: юная актриса Алиса Руденко о съемках лета зимой
26 февр
Москвичей предупредили об активном весеннем половодье из-за рекордных сугробов
25 февр
Столица в снегу: в Москве может быть побит 30-летний рекорд по высоте сугробов
24 февр
Мартовский календарь: какие праздники отмечали на Руси весной
24 февр
Очередной рекорд? Москву вновь накрыл мощный снегопад
-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.61
0.44 90.31
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:49
Эпидемия невнимательности: почему растут жалобы на плохую концентрацию
13:35
Все исключено: как мошенники обманывают желающих приобрести «горящую» путевку
13:19
Песков потребовал от МОК объяснить двойные стандарты по отношению к РФ
13:07
Шантажировали младшей сестрой: что происходило с пропавшим на неделю в Ленобласти подростком
12:59
«Агрессивный старт»: когда наступит сезон цветения
12:50
«Это каждодневный выбор»: Степанов о любви

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео