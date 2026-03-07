Секреты подсознания кумиров: психотерапевт изучил душу Мэрилин Монро

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Специалист по ментальному здоровью представил глубокий анализ личностей знаменитых исторических деятелей.

Какой психологический диагноз был у Мэрилин Монро

Daily Mail: психотерапевт изучил души Мэрилин Монро и Пабло Пикассо

Психотерапевт Эндрю Джеймисон провел уникальное исследование психики 20 выдающихся личностей, среди которых оказались Мэрилин Монро, Пабло Пикассо и Нельсон Мандела. Об этом сообщает Daily Mail.

Используя классические теории Зигмунда Фрейда и Карла Юнга, специалист попытался объяснить, как детские травмы и особенности воспитания сформировали характер тех, кто менял мировую историю и искусство. В своей работе он опирается на концепции бессознательного, исследуя «Тень» и архетипы, которые влияли на судьбы его героев.

Особое внимание в труде уделено Пабло Пикассо, чье эго, по мнению Джеймисона, было взращено безграничной любовью матери на фоне неудач отца, что породило колоссальное чувство собственного превосходства. Разбирая трагедию Мэрилин Монро, автор указывает на фатальное отсутствие родительской заботы в детстве. Со слов исследователя, «отсутствие как матери, так и отца заставило ее искать отношения, способные обеспечить ей восторг, движимый Эросом».

Помимо звезд экрана, под профессиональный взор попали ученый Чарльз Дарвин, писатели Эрнест Хемингуэй и Вирджиния Вулф, а также легендарный борец за права человека Нельсон Мандела. Джеймисон отмечает, что даже сами психотерапевты часто подвержены депрессиям и низкой самооценке.

