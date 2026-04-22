«Люблю»: какие качества Алексея Воробьева нравятся Аиде Гарифуллиной
Долгое время никто не знал, что артисты состоят в отношениях.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Аида Гарифуллина: люблю своего мужа за миллион прекрасных качеств
Оперная дива Аида Гарифуллина рассказала, что любит своего супруга, певца Алексея Воробьева, за все. В этом она призналась в разговоре с поклонниками в личном блоге.
Отвечая на вопрос подписчиков, какие качества своего мужа она ценит больше всего, Гарифуллина не стала выбирать что-то одно.
«Я люблю все его качества! Доброта, умение любить, заботиться, его талант, юмор, искренность, мудрость и миллион других прекрасных качеств», — написала певица.
О романе артистов стало известно только в 2025 году. Причем факт их отношений раскрылся уже после того, как они поженились.
Долгое время Воробьев и Гарифуллина скрывались от посторонних глаз: не появлялись вместе на публике, игнорировали вопросы журналистов о тайной свадьбе и не делали громких заявлений о своей любви.
Пара предпочитала держать личную жизнь за семью печатями, что только подогревало интерес поклонников и прессы. И вот спустя время Гарифуллина решилась на откровенность и публично призналась в своих чувствах к супругу.
