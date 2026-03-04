США и Израиль намерены установить контроль над воздушным пространством Ирана

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 28 0

Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр войны Соединенных Штатов Пит Хэгсет.

Фото: Reuters/US Navy

Хегсет: США намерены установить контроль над воздушным пространством Ирана

США и Израиль в ближайшие дни намерены установить полный контроль над воздушным пространством Ирана. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр войны Соединенных Штатов Америки Пит Хэгсет.

Новость дополняется.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Последние новости

16:53
США потопили иранский корабль впервые со времен Второй мировой войны
16:49
Независимая миссия ООН признала удары США и Израиля по Ирану незаконными
16:47
Пентагон начал расследование удара по школе для девочек на юге Ирана
16:41
Хегсет: бессмысленный инцидент в Турции спровоцирует применение пятой статьи НАТО
16:40
«Нам давно известно»: Хегсет заявил о намерении властей Ирана убить Трампа
16:36
Хегсет: США будут сами диктовать условия войны с Ираном на каждом этапе

