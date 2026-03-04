США и Израиль намерены установить контроль над воздушным пространством Ирана
Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр войны Соединенных Штатов Пит Хэгсет.
Фото: Reuters/US Navy
Новость дополняется.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
