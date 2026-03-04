В Тульской области обрушилась крыша завода

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Под завалами остается еще один человек.

Фото, видео: © РИА Новости; МЧС РФ; 5-tv.ru

В Тульской области обрушилась крыша завода, погиб человек

В Тульской области при обрушении кровли завода погиб один человек. Об этом сообщает МЧС России в мессенджере MAX.

«В цеху находилось  45 человек. 43 вышли самостоятельно, 1 человек погиб, 1 остался под завалами, его ищут спасатели», — сообщили в ведомстве.

Поиски человека под завалами будут продолжаться с привлечением кинологических расчетов. Обрушение кровли произошло в одном из цехов предприятия по производству металлоконструкций из-за скопления снега и льда на площади 1200 квадратных метров. Спасатели ликвидируют последствия.

Ранее 5-tv.ru писал, что над стеной Нижегородского кремля обрушилась часть крыши. Данный инцидент привел к временному закрытию популярного прогулочного маршрута. Специалисты установят временные деревянные конструкции, которые должны укрепить поврежденный участок прясла до начала полноценной реставрации. Завершить экстренные работы по стабилизации конструкций планируется в сжатые сроки — до 6 марта. 

