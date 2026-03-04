В частном доме под Иркутском нашли бункер вместо нарколаборатории

В Иркутской области полицейские обнаружили под жилым домом высокотехнологичное личное убежище с запасом вооружения. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк в социальных сетях.

Первоначальной целью визита оперативников была проверка информации о возможной работе нарколаборатории на территории частного дома. Однако вместо запрещенных веществ под полом здания нашли потайной люк, ведущий в капитальное подземное строение.

Стены бункера были надежно укреплены бетоном, а внутри располагалось несколько жилых комнат. Объект обладал автономными системами жизнеобеспечения, включая подачу воздуха, воды и комплекс дистанционного видеонаблюдения за периметром.

В ходе проведения следственных действий из подземных помещений изъяли предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Среди находок оказались два объекта, напоминающих пистолеты, а также патроны, гильзы, наручники, коллекция ножей и даже томагавк.

«В ходе проверки изъяты два предмета, конструктивно схожих с пистолетами, боеприпасы, гильзы, силиконовые маски, наручники, ножи, томагавк и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Согласно результатам экспертизы, пистолеты и патроны пригодны для производства выстрелов», — уточнила Волк.

Дополнительно в убежище хранили силиконовые маски, предназначение которых устанавливается. Сам владелец недвижимости объяснил наличие столь необычного сооружения своим пристрастием к инженерному проектированию и строительству. По словам мужчины, создание защищенного объекта было для него своеобразным хобби. Он планировал использовать бункер как место для спасения в случае наступления глобального катаклизма или катастрофы мирового масштаба.

Несмотря на такие объяснения, иркутянину предъявили обвинение по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинительным заключением уже передали для рассмотрения в Куйбышевский районный суд Иркутска.

