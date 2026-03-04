В частном доме под Иркутском нашли бункер вместо нарколаборатории

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 49 0

Среди содержимого — огнестрельное оружие и боеприпасы.

В частном доме под Иркутском нашли бункер

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Иркутской области полицейские обнаружили под жилым домом высокотехнологичное личное убежище с запасом вооружения. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк в социальных сетях.

Первоначальной целью визита оперативников была проверка информации о возможной работе нарколаборатории на территории частного дома. Однако вместо запрещенных веществ под полом здания нашли потайной люк, ведущий в капитальное подземное строение.

Стены бункера были надежно укреплены бетоном, а внутри располагалось несколько жилых комнат. Объект обладал автономными системами жизнеобеспечения, включая подачу воздуха, воды и комплекс дистанционного видеонаблюдения за периметром.

В ходе проведения следственных действий из подземных помещений изъяли предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Среди находок оказались два объекта, напоминающих пистолеты, а также патроны, гильзы, наручники, коллекция ножей и даже томагавк.

«В ходе проверки изъяты два предмета, конструктивно схожих с пистолетами, боеприпасы, гильзы, силиконовые маски, наручники, ножи, томагавк и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Согласно результатам экспертизы, пистолеты и патроны пригодны для производства выстрелов», — уточнила Волк.

Дополнительно в убежище хранили силиконовые маски, предназначение которых устанавливается. Сам владелец недвижимости объяснил наличие столь необычного сооружения своим пристрастием к инженерному проектированию и строительству. По словам мужчины, создание защищенного объекта было для него своеобразным хобби. Он планировал использовать бункер как место для спасения в случае наступления глобального катаклизма или катастрофы мирового масштаба.

Несмотря на такие объяснения, иркутянину предъявили обвинение по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинительным заключением уже передали для рассмотрения в Куйбышевский районный суд Иркутска.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.80
0.19 90.75
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:20
Белый дом заявил о согласии Испании на сотрудничество с американскими военными
0:10
Что можно и нельзя делать 5 марта на Льва Катанского: народные приметы и запреты
0:00
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года
23:59
Собянин: московский парк такси и каршеринга продолжит обновляться
23:42
Улыбаемся и машем: как вежливо «заткнуть» советчика
23:24
В частном доме под Иркутском нашли бункер вместо нарколаборатории

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Ракета сбита над Турцией: опасно ли россиянам ехать на отдых и стоит ли сдавать билеты
Активистка пожаловалась в прокуратуру на SHAMAN: что грозит певцу
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото