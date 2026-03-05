Банановая диета под запретом: для кого опасен популярный экзотический фрукт

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Любимое многими лакомство может нанести серьезный удар по организму при определенных диагнозах.

Кому и при каких болезнях нельзя есть бананы

РИА Новости: людям с заболеваниями почек и диабетом запрещено есть бананы

Людям, страдающим сахарным диабетом и патологиями почек, настоятельно рекомендуется исключить бананы из своего рациона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление доктора медицинских наук Андрея Тяжельникова.

Специалист подчеркнул, что, несмотря на высокую концентрацию полезных витаминов, этот фрукт обладает специфическими свойствами, которые способны спровоцировать резкое ухудшение самочувствия у пациентов с хроническими заболеваниями. Основная мера предосторожности касается контроля уровня калия и сахара в организме.

По словам эксперта, бананы признаны абсолютными лидерами по содержанию калия, основной объем которого перерабатывается и выводится именно почечной системой.

«При хронической болезни почек или гиперкалиемии (избытке калия в крови) этот фрукт может усугубить состояние», — отметил Тяжельников.

Также врач обратил внимание на опасность перезревших плодов для диабетиков. Желтые бананы с характерными коричневыми пятнами содержат крахмал, который уже трансформировался в простые сахара. Употребление такого продукта приводит к моментальному и критическому скачку уровня глюкозы в крови, что недопустимо при нарушениях углеводного обмена.

Дополнительные риски связаны с влиянием состава фрукта на вязкость крови. Андрей Тяжельников указал на существующие медицинские данные, согласно которым бананы способствуют сгущению крови. По этой причине их не советуют включать в меню людям, столкнувшимся с варикозным расширением вен или тромбофлебитом.

Особую осторожность стоит проявлять и тем, кто находится в периоде восстановления после перенесенного инфаркта, так как изменение реологических свойств крови может создать лишнюю нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

