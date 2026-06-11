Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции Армении

Россельхознадзор ограничит ввоз в Россию всей карантинной продукции из Армении с 12 июня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также под ограничения попадет транзит таких товаров через территорию России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как пояснили в Россельхознадзоре, эта мера будет действовать до тех пор, пока стороны не согласуют понятный алгоритм, который позволит обеспечить безопасность и прослеживаемость поставляемой продукции. Решение связано с регулярным выявлением карантинных объектов в товарах из Армении.

Ограничения вводились постепенно с мая и сначала касались отдельных видов продукции. Российская сторона, как уточнили в ведомстве, не раз передавала Еревану информацию о нарушениях при поставках. Однако новые случаи продолжили фиксировать.

До этого специалисты обнаружили капрового жука в партиях орехов, сушеных персиков и сушеных томатов, прибывших из Армении. В Россельхознадзоре отмечали, что такие факты говорят о недостаточном контроле со стороны уполномоченного органа Армении и снижают доверие к системе фитосанитарной сертификации.

Ведомство уже ввело временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники, произведенных и отправленных из Армении, с 30 мая. Перед этим российские специалисты проверили армянские предприятия и выявили нарушения, в том числе наличие в тепличных комплексах объектов, которые являются карантинными для стран ЕАЭС.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявлял, что ограничения на отдельные товары из Армении не окажут негативного влияния на российские рынки. По его словам, Россия ценит поставщиков, но при этом имеет диверсифицированную систему поставок.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Россельхознадзор также ввел запрет на импорт яблок, груш и баклажанов из Армении.

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