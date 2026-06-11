Попавшая в трудовое рабство в Мексике россиянка вернулась на родину

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 39 0

Почти два года потребовалось, чтобы вызволить женщину и вернуть ее домой.

Россиянка попала в трудовое рабство в Мексике — подробности

Фото: www.globallookpress.com/El Universal

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Россиянка Мария Таякина, оказавшаяся в трудовом рабстве в Мексике, смогла вернуться на родину. Женщине предстоит длительное восстановление после пережитого. Об этом 5-tv.ru рассказал вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

По его словам, освобождение Марии стало возможным благодаря совместным усилиям журналистов, дипломатов и правозащитников. Мельников сообщил, что теперь женщина сосредоточится на лечении и реабилитации.

В Мексике помощь Таякиной оказала местная жительница, которая оплатила ее пребывание в реабилитационном центре. Как отметил Мельников, за время нахождения в плену россиянка сильно истощилась, потеряла большую часть зубов и находится в тяжелом психологическом состоянии.

На протяжении почти двух лет сотрудники российского посольства в Мехико взаимодействовали с мексиканскими правоохранительными и миграционными структурами, общественными организациями и родственниками женщины. Марии предоставили медицинскую и гуманитарную поддержку, а 7 июня она смогла вернуться в Россию.

Попала в трудовое рабство в Мексике

Мария Таякина из Санкт-Петербурга попала в трудовое рабство в Мексике в 2024 году. До отъезда из России Мария много лет работала в гостиничной сфере.

Два года назад ей предложили полугодовой контракт менеджера в мексиканском мини-отеле Palapas. Однако уже спустя три месяца ее выгнали без выплаты зарплаты, вещей и средств к существованию. Петербурженку обманул владелец гостиницы: он предложил помощь, но вместо этого якобы продал ее мексиканской мафии. Женщину удерживали в полуразрушенном здании.

Мать девушки утверждает, что дочь подвергалась жестокому избиению — девушка показывала незаживающие травмы на руках и ногах. Кроме того, девушку морили голодом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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