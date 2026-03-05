Ядовитые кочевники: берега Антальи заполонили медузы весом 10 килограммов

|
Дарья Орлова
Туристов и местных жителей призывают к предельной осторожности во время отдыха на средиземноморском побережье Турции.

Чем опасны для человека медузы у берегов Турции

Фото: 5-tv.ru

Берега Антальи заполонили медузы весом весом 10 килограммов

На берегах турецкой Антальи зафиксировано массовое скопление опасных для человека медуз вида Rhopilema nomadica, известных как медузы-кочевники. Об этом рассказал сотрудник университета Акдениз Мехмет Гекоглу.

Специалист пояснил, что данные морские обитатели изначально проживали в Красном море, однако смогли проникнуть в Средиземное через Суэцкий канал. На сегодняшний день они считаются самыми крупными представителями своего рода в этом регионе, постепенно мигрируя из Восточного Средиземноморья в западном направлении.

«Уже десять дней дует сильный ветер, по этой причине течения отнесли огромное число медуз внутрь Анталийского залива. Как минимум до начала мая будет наблюдаться это явление, а к июню вода в море прогреется и медуз не останется, таким образом, угроза исчезнет», — подчеркнул ученый.

Мехмет Гекоглу предупредил, что медузы-кочевники могут достигать внушительных размеров и весить до 10 килограммов. Длина их щупалец порой доходит до полутора метров. Исследователь настоятельно рекомендует избегать любых контактов с белыми образованиями в воде и не прикасаться к особям, выброшенным на песок.

«Если вы коснулись медузы, необходимо обработать это место аммиаком, а также горячей водой, если есть антигистаминный крем — используйте», — добавил эксперт.

Ожидается, что ситуация нормализуется в начале лета, когда повышение температуры воды заставит ядовитых существ покинуть акваторию курорта.

