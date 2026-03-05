Ядовитые кочевники: берега Антальи заполонили медузы весом 10 килограммов

Берега Антальи заполонили медузы весом весом 10 килограммов

На берегах турецкой Антальи зафиксировано массовое скопление опасных для человека медуз вида Rhopilema nomadica, известных как медузы-кочевники. Об этом рассказал сотрудник университета Акдениз Мехмет Гекоглу.

Специалист пояснил, что данные морские обитатели изначально проживали в Красном море, однако смогли проникнуть в Средиземное через Суэцкий канал. На сегодняшний день они считаются самыми крупными представителями своего рода в этом регионе, постепенно мигрируя из Восточного Средиземноморья в западном направлении.

«Уже десять дней дует сильный ветер, по этой причине течения отнесли огромное число медуз внутрь Анталийского залива. Как минимум до начала мая будет наблюдаться это явление, а к июню вода в море прогреется и медуз не останется, таким образом, угроза исчезнет», — подчеркнул ученый.

Мехмет Гекоглу предупредил, что медузы-кочевники могут достигать внушительных размеров и весить до 10 килограммов. Длина их щупалец порой доходит до полутора метров. Исследователь настоятельно рекомендует избегать любых контактов с белыми образованиями в воде и не прикасаться к особям, выброшенным на песок.

«Если вы коснулись медузы, необходимо обработать это место аммиаком, а также горячей водой, если есть антигистаминный крем — используйте», — добавил эксперт.

Ожидается, что ситуация нормализуется в начале лета, когда повышение температуры воды заставит ядовитых существ покинуть акваторию курорта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.