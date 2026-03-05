Путин поручил представить предложения по применению БПЛА в новых регионах и приграничье

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 36 0

Это нужно для последующей оценки ущерба жилью в ходе боевых действий и предоставления компенсаций.

Путин по применению БПЛА в новых регионах и приграничье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по использованию беспилотников в новых регионах и приграничье для последующей оценки ущерба жилью в ходе боевых действий и предоставления компенсаций. Об этом сказано в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего в декабре 2025 года.

«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской областей и представить предложения по использованию опыта Курской области в части, касающейся применения беспилотных авиационных систем для оценки ущерба, нанесенного жилым помещениям граждан в результате военных действий, в целях предоставления гражданам компенсаций», — говорится в документе, текст опубликован на сайте Кремля.

Ответственными лицами президент РФ назначил премьер-министра Михаила Мишустина, главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, губернатора Курской области Александра Хинштейна, а также губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Доклад о выполнении поручений нужно предоставить Путину до 1 июля 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поручил распространить кредитные каникулы на участников СВО. Соответствующее указание дано по итогам встречи с членами Совета по правам человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.80
0.19 90.75
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:51
Чувствует себя избранным: экс-принц Эндрю возмущен реакцией общества на его арест
12:49
ВС РФ освободили населенный пункт Яровая в ДНР
12:36
Лавров: Запад желал развала России, когда развязывал против нее конфликт
12:22
Трагедия в последний день отдыха: россиянку унесло течением у берегов Индонезии
12:10
«С учетом современной практики»: в России утвердили новый ГОСТ на творог
12:02
Иранские БПЛА упали на территории аэропорта Нахичевань в Азербайджане

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Два брака, пластика и клиническая смерть: главные испытания актрисы Елены Яковлевой
Ракета сбита над Турцией: опасно ли россиянам ехать на отдых и стоит ли сдавать билеты
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото