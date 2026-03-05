Лавров: Запад желал развала России, когда развязывал против нее конфликт

Евгения Алешина
Евгения Алешина 46 0

Это является главной целью тех, кто спровоцировал начало украинского кризиса.

Сергей Лавров о желании Запада развалить России

Фото: Reuters/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

Запад желал развала России, когда готовил и развязывал конфликт против нашей страны руками Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по тематике урегулирования украинского конфликта.

«Целью готовившейся и в итоге развязанной западным руками украинского режима войны против России является ослабление, как они сами говорят, нанесение стратегического поражения нашей стране», — сказал он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что есть все основания полагать, что западные страны хотят развалить Россию. В ходе своего выступления Лавров назвал украинский вопрос главной темой России в международной политике. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров сказал о планах запада дать Киеву ядерное оружие. Министр сделал отсылку к скандальному делу предпринимателя Джеффри Эпштейна, которого обвинили в торговле людьми и организации сексуального рабства.

