Лавров: западные политики перестали думать о благополучии своих народов

Западные политики сохранили в основном «эпштейновские» инстинкты. Об этом журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Так глава российского дипведомства прокомментировал сообщения Службы внешней разведки о возможной передаче Украине ядерного оружия. По мнению Лаврова, западные элиты давно перестали думать о благополучии своих граждан.

«Инстинкты, касающиеся заботы о судьбе своих государств, своих народов, они явно поистерлись за последние годы», — отметил министр.

Фраза об «эпштейновских» инстинктах является отсылкой к скандальному делу предпринимателя Джеффри Эпштейна, которого обвинили в торговле людьми и организации сексуального рабства, и с деятельностью которого оказались связаны многие представители западных высших кругов.

Ранее в СВР сообщили, что Великобритания и Франция разрабатывают планы по передаче Украине ядерного оружия, пытаясь замаскировать его под якобы украинские разработки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.