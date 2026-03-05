Российские военные уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 37 0

Ночью российские силы ПВО также перехватили 76 беспилотников боевиков.

Катера Украины в Черном море — новости

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские военные ликвидировали в Черном море четыре украинских безэкипажных катера. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

В ведомстве заявили, что вражеские объекты зафиксировали в северо-западной части акватории моря. Впоследствии их уничтожили силы Черноморского флота.

В Минобороны также отметили, что прошлой ночью российские ПВО перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников, 17 из которых – над Черным морем. Больше всего дронов было направлено в Саратовскую область - 33 аппарата. 

Спецоперация

Российские территории регулярно подвергаются атакам беспилотных аппаратов или катеров со стороны ВСУ после начала специальной военной операции, которую объявил президент Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Кроме того, противник совершает обстрелы приграничных регионов страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российская армия освободила населенный пункт Яровая в Донецкой Народной Республике. Всего ВСУ за сутки потерял около 1 215 военных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.80
0.19 90.75
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:31
«Сочетаете храбрость и нежность»: Путин поздравил россиянок с 8 марта
17:28
Fаrs: США и Израиль выпустили ракеты по школам в городе Паранд под Тегераном
17:11
Товарный знак Lada Parus запатентовали в России
17:07
НАТО не считает выпущенную по Турции ракету из Ирана нападением на весь альянс
16:52
У Такера Карлсона украли сотни тысяч банок со снюсом
16:37
«Все индивидуально»: Чепурченко о том, кто в доме главный

Сейчас читают

Смертельная встреча: слон затоптал девушку на глазах у ее родителей
Банановая диета под запретом: для кого опасен популярный экзотический фрукт
Ракета сбита над Турцией: опасно ли россиянам ехать на отдых и стоит ли сдавать билеты
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото