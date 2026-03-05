Российские военные уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море

Российские военные ликвидировали в Черном море четыре украинских безэкипажных катера. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

В ведомстве заявили, что вражеские объекты зафиксировали в северо-западной части акватории моря. Впоследствии их уничтожили силы Черноморского флота.

В Минобороны также отметили, что прошлой ночью российские ПВО перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников, 17 из которых – над Черным морем. Больше всего дронов было направлено в Саратовскую область - 33 аппарата.

Спецоперация

Российские территории регулярно подвергаются атакам беспилотных аппаратов или катеров со стороны ВСУ после начала специальной военной операции, которую объявил президент Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Кроме того, противник совершает обстрелы приграничных регионов страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российская армия освободила населенный пункт Яровая в Донецкой Народной Республике. Всего ВСУ за сутки потерял около 1 215 военных.

