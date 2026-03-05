Регистрация в мессенджере MAX стала доступна жителям 40 стран

Регистрация в мессенджере MAX теперь доступна жителям в 40 странах. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

«Отправлять сообщения и совершать звонки в МАХ смогут пользователи из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Для регистрации в мессенджере необходимо скачать приложение, выбрать страну, ввести номер телефона и проверочный код из SMS», — сказано в сообщении.

Уточняется, что зарегистрироваться в мессенджере можно также с sim-картой операторов Вьетнама, Индонезии, ОАЭ, Таиланда, Туркменистана, Турции, Кубы, Ирака и Венесуэлы.

Чтобы начать общение с пользователями из других стран, нужно добавить номера друг друга в контакты — это обеспечит безопасность. Можно усилить защиту с помощью установки двухфакторной аутентификации: «Безопасный режим» и «Семейная защита» — эти настройки доступны в профиле пользователя в разделе «Безопасность».

Ранее 5-tv.ru писал, что в январе в MAX заработала запись к врачу через мессенджер. Сервис доступен после авторизации и предоставления согласия на обработку данных.

