На подлете к Москве сбили два украинских беспилотника

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 27 0

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию.

Атака беспилотников на Москву 5 июня — сколько сбили

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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Средства противовоздушной обороны нейтрализовали два дрона ВСУ, которые летели в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

О первом ликвидированном летательном аппарате градоначальник написал 5:28 мск, а через полчаса глава города заявил о втором сбитом БПЛА. Он добавил, что на месте частей дронов находятся специалисты.

Кроме того, в Росавиации сообщили о переходе московского аэропорта «Внуково» на режим приема и отправки самолетов по согласованию. Меры в воздушной гавани столицы приняли в связи с введением временных ограничений.

«Возможны корректировки в расписании рейсов», — добавили в ведомстве.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции. Боевики применяют беспилотники, а также обстреливают приграничные с Украиной регионы.

Ранее в Смоленской области два спасатели погибли при ликвидации пожара, который вспыхнул в результате падения вражеских дронов. Кроме того, ранения получили еще три человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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