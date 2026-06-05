«Панцирь-С» уничтожил беспилотник ВСУ во время боевого дежурства

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» обеспечивает круглосуточный контроль воздушного пространства и защиту критически важных объектов в зоне ответственности группировки войск «Запад». Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Во время боевого дежурства расчет комплекса уничтожил беспилотный летательный аппарат противника. Для поражения воздушных целей «Панцирь-С» оснащен 12 зенитными ракетами и двумя двуствольными пушками калибра 30 мм с боекомплектом 1400 выстрелов. Вооружение позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне.

Расчеты постоянно меняют позиции. Прибыв на новое место, комплекс способен перейти из дежурного режима в боевой за 10 секунд.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.