Летнее тепло с дождем: какая погода будет в Москве 5 июня

В Подмосковье установится такая же температура, однако ночью будет прохладнее.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Гидрометцентр: в Москве 5 июня ожидается 25 градусов тепла
Жителей и гостей Москвы 5 июня ждет теплая погода с небольшими осадками в дневное время суток. Соответствующий прогноз опубликован на портале российского Гидрометцентра.
Столбики термометров в столице днем будут колебаться между показателями плюс 18 и плюс 25 градусов. В организации добавили, что в середине дня возможен кратковременный дождь. При этом ночью москвичам обещают прохладную погоду — температура воздуха в это время суток опустится до девяти градусов тепла.
В Подмосковье сотрудники Гидрометцентра тоже прогнозируют солнечную погоду с температурой до 25 градусов. Ночью ожидается понижение — до восьми градусов. Ветер — северо-восточный, восточный со скоростью от трех до восьми метров в секунду.
Несмотря на наступление календарного лета, характерная для сезона погода в столичном регионе пока не установилась. В ближайшие выходные и начале следующей недели температура успеет порадовать, однако в среду возможен спад.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в первые выходные июня в Москве температура прогреется до 26 градусов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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