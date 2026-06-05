Летнее тепло с дождем: какая погода будет в Москве 5 июня

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 23 0

В Подмосковье установится такая же температура, однако ночью будет прохладнее.

Какая погода будет в Москве и Подмосковье сегодня 5 июня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Тема:
Погода

Гидрометцентр: в Москве 5 июня ожидается 25 градусов тепла

Жителей и гостей Москвы 5 июня ждет теплая погода с небольшими осадками в дневное время суток. Соответствующий прогноз опубликован на портале российского Гидрометцентра.

Столбики термометров в столице днем будут колебаться между показателями плюс 18 и плюс 25 градусов. В организации добавили, что в середине дня возможен кратковременный дождь. При этом ночью москвичам обещают прохладную погоду — температура воздуха в это время суток опустится до девяти градусов тепла.

В Подмосковье сотрудники Гидрометцентра тоже прогнозируют солнечную погоду с температурой до 25 градусов. Ночью ожидается понижение — до восьми градусов. Ветер — северо-восточный, восточный со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

Несмотря на наступление календарного лета, характерная для сезона погода в столичном регионе пока не установилась. В ближайшие выходные и начале следующей недели температура успеет порадовать, однако в среду возможен спад.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в первые выходные июня в Москве температура прогреется до 26 градусов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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