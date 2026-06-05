В России ужесточат наказание за незаконный оборот редких животных

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 25 0

В стране эта проблема остается острой, поэтому ситуация требует принятия дополнительных действий.

Наказание за продажу животных в России — что будет

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Росприроднадзор намерен усилить меры ответственности за нелегальное содержание редких животных и их отлов. Об этом в интервью РИА Новости сообщила глава ведомства Светлана Родионова.

Она отметила, что эта проблема стоит очень остро и, в первую очередь, касается содержания медведей, диких кошек и приматов. По ее словам, только за 2021–2025 годы органы Росприроднадзора изъяли 97 животных, а силовые ведомства выявляют случаи незаконной транспортировки и экспорта редких видов.

«Законодательство России предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за незаконную добычу и оборот редких видов животных, однако ситуация требует принятия дополнительных мер», — добавила эксперт.

Родионова подчеркнула, что министерство природы РФ уже направлены инициативы по введению запрета на продажу животных, которых нельзя содержать в неволе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров забрал к себе раненую собаку, которую обнаружил на проезжей части.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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