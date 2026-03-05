Жительницу Запорожской области приговорили к 11 годам колонии за госизмену

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

Вину она признала и раскаялась.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Shatokhina Natalia;УФСБ России по запорожской области; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жительницу Запорожской области осудили за государственную измену и приговорили на 11 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

«Запорожским областным судом вынесен приговор жительнице села Плодородное Михайловского района Запорожской области Бехтер Галине Григорьевне. За государственную измену ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства.

Бехтер задержали в мае 2025 года. Следствие установило, что она переводила деньги на счет ВСУ и украинских спецслужб. Против женщины возбудили уголовное дело о госизмене. Подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном. Приговор вступил в законную силу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Бахчисарайском районе Республики Крым сотрудники ФСБ задержали местного жителя, занимавшегося шпионажем в интересах разведки Украины. Он собирал данные о месте временной дислокации российских военнослужащих.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:07
ВМС Ирана атаковали авианосец США Abraham Lincoln в Оманском заливе
21:55
ЕГЭ отменят? Что будет с российским образованием без единого экзамена
21:47
Татьяна Голикова и «Народный фронт» передали технику женщинам-военным
21:47
Обменивались сообщениями: как Эпштейн связан с влиятельными женщинами Норвегии
21:39
В Иране заявили о готовности к наземному вторжению США
21:30
Врачи извлекли живого ребенка во время аборта и поместили в морозильник

Сейчас читают

Умерла жена солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова
«Сочетаете храбрость и нежность»: Путин поздравил россиянок с 8 марта
Ракета сбита над Турцией: опасно ли россиянам ехать на отдых и стоит ли сдавать билеты
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро