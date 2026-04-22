Путин присвоил звание «Мать-героиня» пяти россиянкам

Мурад Устаров
Мурад Устаров 22 0

Также несколько семей из разных регионов страны получили ордена «Родительская слава».

За что Путин присвоил россиянкам звание

Фото: Управление делами Президента Российской Федерации/udprf.ru

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» пяти жительницам России. Соответствующий указ был размещен на официальном сайте правовой информации.

В документе говорится, что наградами за укрепление института семьи и воспитание детей отмечены Любовь Воробьева из Оренбургской области, Ирина Казимирова (Курская область), жительница Ингушетии Эсет Тамасханова, а также Наталья Лебедева и Надежда Мануковская из Воронежской области.

В указе также сказано, что глава государства наградил орденом «Родительская слава» семьи Баевых из Санкт-Петербурга, Фатхуллиных и Елисеевых из Башкирии. Медаль ордена «Родительская слава» получили еще четыре семьи из Ханты-Мансийского автономного округа, Костромской и Тамбовской областей и Башкирии.

Кроме того, Путин присвоил звание Героя Труда Российской Федерации оператору машинного доения производственного кооператива колхоза имени Ленина на Ставрополье Татьяне Кожевниковой. Российский лидер отметил ее заслуги в сельском хозяйстве и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее президент наградил народного артиста РФ Олега Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Путин присвоил звание «Мать-героиня» пяти россиянкам
