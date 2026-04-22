Вы делаете это неправильно? Почему лекарства от давления могут не помогать

Евгения Алешина
Евгения Алешина 51 0

Эксперт рассказала, что бывает, если не соблюдать рекомендации врача.

Почему лекарства от давления могут не помогать

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Академик РАН Конради: таблетки от давления не работают из-за устойчивости недуга

Отсутствие эффекта после употребления лекарств от давления иногда связано с устойчивостью болезни к назначенному лечению. Другая причина заключается в том, что человек просто не прислушивается ко всем рекомендациям врача. Об этом рассказала академик РАН, заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ имени Алмазова, заведующая научно-исследовательским отделом артериальной гипертензии Александра Конради в беседе с Газета.ру.

Например, человек может принимать три лекарственных средства, одним из которых является диуретик — мочегонный препарат. Если при этом артериальное давление пациента не снижается до желаемых показателей, то в таком случае лечение можно назвать неэффективным.

«Желаемые показатели — это 140/90 и ниже, а лучше 130/80. В таких случаях говорят о резистентности (способности противостоять — Прим. ред.) к лечению. Это бывает не так часто, не более 5% от всех пациентов», — объяснила специалист.

Кроме того, часто бывает так, что пациенты совсем не принимают назначенные лекарства или делают это не так, как рекомендовал специалист.

Иногда человек просто неправильно измеряет давление — такое может произойти при использовании неподходящей манжеты для полных людей, что может исказить результаты.

