Пакистан столкнулся с тяжелым энергокризисом из-за войны в Персидском заливе

Рост цен на топливо привел к повсеместной нехватке продовольствия.

Фото, видео: www.globallookpress.com/XinHua/Ahmad Kamal; 5-tv.ru

Ровно в полночь по московскому времени должно было закончиться двухнедельное перемирие, о котором договорились Иран и Соединенные Штаты. Но буквально за час до этого Дональд Трамп продлил все договоренности еще на несколько дней. И это последняя новость, которая сейчас определяет ситуацию на Ближнем Востоке.

Причем важнее всего это оказалось для Пакистана, где вроде хотят говорить о большой политике, но на самом деле думают о вещах вполне бытовых. О чем идет речь, специально для «Известий» объяснил корреспондент Дауран Балох.

Пакистан столкнулся с тяжелым энергетическим кризисом из-за войны в Персидском заливе. В городах и поселках веерные отключения электричества — по несколько часов в сутки. Ситуация серьезная.

Пакистан взял на себя миссию посредника. Но сам очень сильно зависит от энергоносителей. Рост цен на топливо привел к повсеместной нехватке продовольствия. Правительство говорит: кризис еще больнее ударит в следующем году.

«Ситуация с электричеством — просто ужас. Но за свет берут полную цену. С прошлого месяца закрыты школы, в офисах ввели удаленную работу», — сказал предприниматель, житель города Кветта Эйяз Ахмед.

Ко всему этому добавляется комендантский час в городах: с восьми вечера до восьми утра.

Кветта — в числе самых пострадавших городов. Электричества нет по несколько часов подряд. Если война между Ираном и США продолжится, энергетический кризис вызовет огромные проблемы на годы вперед.

