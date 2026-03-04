ФСБ задержала жителя Крыма за шпионаж в пользу военной разведки Украины

|
Дарья Орлова
В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о терроризме и госизмене.

В Крыму ФСБ задержала украинского шпиона

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

В Бахчисарайском районе Республики Крым сотрудники Федеральной службы безопасности задержали местного жителя, который занимался шпионажем в интересах военной разведки Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, мужчина 1988 года рождения самостоятельно вышел на связь с представителями Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и предложил им свое содействие. Спецоперация по поимке злоумышленника была проведена четвертого марта 2026 года.

Следствие установило, что задержанный целенаправленно собирал и отправлял кураторам координаты объектов, где временно находились российские военнослужащие. Кроме того, агент ГУР фиксировал передвижения и точки размещения боевой техники Вооруженных сил России.

Представители ведомства уточнили, что в дальнейшем полученные сведения использовались украинской стороной для планирования и проведения ракетно-артиллерийских атак по позициям российских войск. Деятельность крымчанина носила систематический характер и была направлена на нанесение ущерба безопасности государства.

Помимо разведывательной работы, мужчина активно занимался информационной поддержкой киевского режима в мессенджерах и социальных сетях. Задержанный публиковал комментарии, в которых оправдывал действия противника и призывал к совершению диверсий и терактов на территории полуострова.

ФСБ задокументировала факты пропагандистской деятельности шпиона, направленной на дестабилизацию обстановки в регионе. В настоящее время в отношении фигуранта проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы по делу о государственной измене и содействии терроризму.

