«Я был, есть и буду»: Киркоров о своем месте в шоу-бизнесе

Филипп Киркоров: Я был есть и буду главным

Народный артист России Филипп Киркоров отреагировал на высказывания о якобы отсутствии у него голоса на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ. 5-tv.ru публикует кадры мероприятия.

Артист также иронично обозначил свой статус в российском шоу-бизнесе.

«А то, знаете, сейчас стало модно писать: „У Киркорова нет голоса“, „Киркоров уже не тот“. Кто не тот? Я тот — был, есть и буду. Главным», — так ответил Филипп на критику в свой адрес.

Артист подчеркнул, что его слова о «главном» статусе — это шутка, но при этом он согласился с тем, что является легендой российской эстрады. Филипп Киркоров также отметил положение современных звезд индустрии.

«Главные у нас сейчас там — Лазарев, Билан. Все, что у них есть, у меня уже было», — добавил певец.

Сразу после этих слов Киркоров продолжил исполнять песню «Единственная моя». Публика, собравшаяся в зале, подхватила строчки и стала петь вместе с ним.

Ранее шоумен Прохор Шаляпин отреагировал на критику со стороны Киркорова, который обвинил его в желании привлечь внимание за счет других. Он заявил, что сейчас доволен своей популярностью и не нуждается в поддержке кого-либо.

