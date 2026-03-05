Экс-главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге приговорили к 22 годам лишения свободы
Уголовное дело рассматривали присяжные.
Фото, видео: Telegram/Суды Свердловской области/ekboblsud; 5-tv.ru
Кировский суд Екатеринбурга приговорил приговорил бывшего руководителя азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински и других представителей организации к длительным срокам по уголовному делу об убийстве и покушении на убийство местных предпринимателей. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru со из зала суда.
Шахину Шыхлински дали 22 года лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год десять месяцев. Первые четыре года он будет отбывать наказание в тюрьме.
Пятеро братьев Сафаровых — Акиф, Бакир, Аяз, Камал и Мазахир, а также Шуджаяддин Раджабов получили от 10 до 21 года колонии строгого режима. Их признали виновными в убийстве предпринимателя Юниса Пашаева в 2001 году и покушении на убийство Фехруза Ширинова в 2011-м.
Уголовное дело рассматривали присяжные, а само разбирательство проходило на территории областного суда из-за количества участников.
Как писал 5-tv.ru, Шыхлински задержали в Москве в августе 2025 года. До этого МВД России объявило его в розыск по уголовной статье.
