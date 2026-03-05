Обменивались сообщениями: как Эпштейн связан с влиятельными женщинами Норвегии

Daily Mail: в файлах Эпштейна найдены имена двух влиятельных женщин из Норвегии

Публикация файлов финансиста Джеффри Эпштейна раскрыла масштабы его связей с политиками, предпринимателями, знаменитостями и членами королевских семей. В центре внимания оказалась не только наследная принцесса Норвегии Метте-Марит, но и женщина, которая была возлюбленной ее мужа задолго до их свадьбы. Об этом сообщила газета Daily Mail.

История одной блондинки

До женитьбы на Метте-Марит в 2001 году наследный принц Норвегии Хокон два года встречался с гламурной блондинкой Селиной Мидельфарт.

Она была не просто светской львицей, а наследницей огромного состояния — внучкой Оле Мидельфарта, основавшего в 1923 году одноименную норвежскую косметическую компанию.

Селина выросла в Осло, в 1994 году поступила в Лондонскую школу экономики, а затем перевелась в Школу бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете. В 1998 году она окончила его с отличием, получив степень бакалавра в области финансов.

После смерти отца в 1995 году Селина взяла на себя управление семейным бизнесом Midelfart AS.

Связь с Эпштейном

Впервые имя Селины всплыло в связи с Эпштейном в 2021 году во время судебного процесса над его сообщницей Гислейн Максвелл.

Бывшая помощница Максвелл Симберли Эспиноса рассказала, что в 1990-х годах заказывала цветы для Селины от имени Эпштейна. Примечательно, что в тот период финансист встречался с самой Максвелл.

Мидельфарт категорически отвергает какие-либо близкие отношения с финансистом.

«Это неправда. У меня никогда не было отношений с Эпштейном и я не встречалась с ним. Он был одним из круга знакомых, частью которого, как известно, я также была в течение короткого периода. Я не имела ничего общего с Джеффри Эпштейном с 1997 года», - отметила она в одном из интервью.

Поп-звезда и миллиардер

После разрыва с принцем Хоконом Селина встречалась с британским поп-исполнителем Робби Уильямсом.

Позже ее роман с норвежским бизнес-магнатом Тором Улавом Трейма завершился помолвкой в 2009 году и рождением сына Олава в 2011.

Несколько лет семья жила в Лондоне, но после расставания Селина вернулась в Осло с ребенком.

Бизнес-империя

Сейчас Мидельфарт — исполнительный председатель и стопроцентный владелец инвестиционной компании Midelfart Capital AS, а также крупный акционер шведского банка Avida AB.

Несмотря на богатство и связи, она ведет закрытый образ жизни, редко дает интервью и появляется на публике. Ее последним громким светским выходом стала свадьба шведской принцессы Мадлен в 2013 году.

Тень над королевским дворцом

Скандал вокруг Эпштейна ударил и по нынешней жене принца Хокона. Метте-Марит принесла извинения после того, как выяснилось, что она останавливалась в доме финансиста в Палм-Бич в 2013 году.

Она признала, что «проявила недальновидность», и заявила, что сожалеет о любых контактах с финансистом.

«Некоторые сообщения, которыми мы обменивались с Эпштейном, не отражают мою истинную сущность. Я хочу быть другим человеком», — заявила наследная принцесса, попросив прощения у королевской семьи.

Дворец пока воздерживается от подробных комментариев, ссылаясь на сложность ситуации.

