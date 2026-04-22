«Взирают свысока»: Лавров о разжигании Западом конфликта на Ближнем Востоке

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 43 0

Такие процессы связаны с подходом европейских элит, которые рассматривают мировую политику через призму неоколониализма.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Dmytro Smolienko; 5-tv.ru

Лавров: конфликты на Ближнем Востоке и на Украине организованы Западом

Конфликты на Ближнем Востоке и на Украине возникли при участии западных государств. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.

По его словам, напряженная обстановка складывается не только у границ России на западе. Он отметил, что на Ближнем Востоке на протяжении многих лет продолжаются крупные конфликты, которые формировались при участии западных стран.

Лавров добавил, что такие процессы связаны с подходом западных элит, которые рассматривают мировую политику через призму неоколониализма.

«На протяжение долгих лет масштабными конфликтами охвачен Ближний Восток. Многие из этих конфликтов были организованы, как и украинский кризис, геополитическими инженерами, которые взирают на мир свысока, через неоколониальную призму из основных столиц Западной Европы и Северной Америки», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД также добавил, что Россия не может оставаться в стороне, когда радикальные и террористические группировки проводят межэтнические чистки, преследуя по этническому и религиозному признаку.

Кроме того, министр высказался о ситуации на Украине. Он заявил, что представители украинских властей проводят политику давления на каноническую Украинскую православную церковь и отказываются от исторических духовных основ, действуя в интересах Запада.

До этого заместитель главы МИД России Михаил Галузин высказывал обеспокоенность действиями США. По его словам, военная активность Вашингтона, а также удары США и Израиля по Ирану свидетельствуют о росте нестабильности в мире. Он отмечал, что такие шаги ведут к ослаблению международной системы безопасности и усиливают признаки неоколониального подхода в мировой политике.

Тема:
Война в Иране
