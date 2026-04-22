Послы ЕС одобрили кредит Киеву на 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против РФ

Европа ждет от Словакии и Венгрии отмены вето.

Послы Европейского союза утвердили кредит в 90 миллиардов евро Украине, а также 20-й пакет антироссийских санкций. Информацию об этом передало агентство Reuters со ссылкой на кипрское председательство.

«Послы утвердили кредит в 90 миллиардов евро для Киева и 20-й пакет санкций против России», — сообщило издательство.

В материале агентства уточняется, что после восстановления поставок топлива по нефтепроводу «Дружба» через Украину Евросоюз ожидает от Словакии и Венгрии отказа от своего несогласия с решением, так как это было главным условием двух стран для отмены вето по этим темам. Глава киевского режима Владимир Зеленский 21 апреля сообщил, что Украина завершила ремонтные работы на участке этого нефтепровода, и он уже готов к возобновлению работы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бельгия выделила 100 миллионов евро на закупку у США оружия для Украины. В стране действует программа, которая предусматривает поддержку Киева через поставки военной продукции.

