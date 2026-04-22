Армия России сбила 368 украинских БПЛА за сутки и уничтожила безэкипажный катер

Также ВС РФ ликвидировали управляемую авиабомбу и три снаряда РСЗО HIMARS.

Сколько украинских беспилотников сбили силы ПВО 22 апреля

Российская армия выявила и уничтожила 368 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и один безэкипажный катер (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что БЭК поразили силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря. Также военнослужащие армии России сбили управляемую авиационную бомбу и три снаряда ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

Ранее 19 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинскую ракету «Нептун» и сбили 274 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Также в ночь с 21 на 22 апреля силы ПВО уничтожили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Территория РФ регулярно подвергается ударам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Украинские боевики не только задействуют БПЛА, но и обстреливают приграничные регионы страны из ракетных систем.

22 апр
Армия России поразила энергетические и транспортные объекты ВСУ
22 апр
Российские снайперы прикрыли штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО
21 апр
Саперы группировки «Центр» разминируют Красноармейск. Лучшее видео из зоны СВО
20 апр
Не оставили шансов дронам боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
18 апр
Расчет гаубиц Д-30 уничтожил «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
18 апр
«Молнии» бьют ВСУ в Херсонской области. Лучшее видео из зоны СВО
17 апр
Разминирование освобожденных территорий ДНР. Лучшее видео из зоны СВО
17 апр
Пункты управления БПЛА уничтожены вместе с живой силой. Лучшее видео из зоны СВО
16 апр
Расчеты ЗУ-23 пресекли атаку ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
16 апр
Вертолет Ми-28нм на боевом задании. Лучшее видео из зоны СВО
Последние новости

15:00
«Если я разошлась, то я разошлась»: Лолита о романах с бывшими
14:56
«Узаконенное святотатство»: Лавров указал на бурный расцвет сатанизма* в Европе
14:54
Послы ЕС одобрили кредит Киеву на 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против РФ
14:42
«Взирают свысока»: Лавров о разжигании Западом конфликта на Ближнем Востоке
14:29
Армия России сбила 368 украинских БПЛА за сутки и уничтожила безэкипажный катер
14:18
В центре Санкт-Петербурга рыбаки массово выходят на ловлю корюшки

Сейчас читают

Брюсселю пришлось оправдываться за заявление Урсулы фон дер Ляйен о Турции
Выиграл задержание: мужчина устроил чемпионат по пощечинам и сломал челюсть другу
«Годы летят, как птицы»: 88-летняя Эдита Пьеха рассказала о своем самочувствии
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео