Армия России сбила 368 украинских БПЛА за сутки и уничтожила безэкипажный катер

Также ВС РФ ликвидировали управляемую авиабомбу и три снаряда РСЗО HIMARS.
Российская армия выявила и уничтожила 368 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и один безэкипажный катер (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что БЭК поразили силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря. Также военнослужащие армии России сбили управляемую авиационную бомбу и три снаряда ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.
Ранее 19 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинскую ракету «Нептун» и сбили 274 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Также в ночь с 21 на 22 апреля силы ПВО уничтожили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Территория РФ регулярно подвергается ударам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Украинские боевики не только задействуют БПЛА, но и обстреливают приграничные регионы страны из ракетных систем.
