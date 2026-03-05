Естественна красота: почему женщины начали массово отказываться от косметики

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Современные стандарты привлекательности претерпевают серьезные изменения.

Почему женщины отказываются от декоративной косметики

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: женщины начали массово отказываться от косметики

Большая часть современных женщин теперь чувствует себя достаточно уверенно, чтобы появляться в обществе без макияжа. Об этом написало издание Mirror со ссылкой на масштабное исследование, в котором приняли участие пять тысяч респонденток.

Согласно полученным данным, три четверти опрошенных дам больше не испытывают дискомфорта, выходя на улицу с «голым» лицом.

Особенно заметен этот тренд среди молодежи. По данным, 65% представительниц поколения зумеров и 52% миллениалов заявили, что стали гораздо больше довольны своей внешностью, чем пять лет назад.

Отмечается, что две трети женщин связывают рост самооценки именно с качественным ежедневным уходом за кожей. Он заменяет им использование тональных средств и пудры.

Раньше ситуация была иной: 66% участниц признались, что проблемы с кожей негативно сказывались на их личной жизни и социализации. Около 19% женщин намеренно избегали скопления людей, а 22% и вовсе предпочитали не выходить из дома, если состояние их лица казалось им несовершенным.

«Наша уверенность в состоянии кожи сильно влияет на общее самочувствие. Когда мы довольны своим отражением, это дает нам силы быть более активными и вовлеченными в повседневную жизнь», — отметила амбассадор одного из косметических брендов, Сара Карр.

По словам специалиста, сейчас наблюдается явный переход к принятию естественного облика. Инвестиции в уходовую косметику стали формой заботы о себе, помогающей женщинам поддерживать благополучие.

Отмечается, что 70% женщин предпочитают простые и последовательные ритуалы красоты, ограничиваясь в среднем тремя продуктами.

При выборе косметики ключевым фактором остается цена (48%), а также наличие натуральных ингредиентов (41%) и качество сырья (30%).

Несмотря на это, 78% опрошенных жалуются на избыточное количество новинок на рынке, в которых трудно ориентироваться. Согласно данным, 41% покупательниц до сих пор не до конца понимают назначение различных активных компонентов в составе косметики.

Тем не менее 63% респонденток подчеркнули, что хорошая кожа способна полностью изменить их настроение и продуктивность в лучшую сторону.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:45
Аудио или бумажные: какие книги полезнее для детей
23:36
Навыки деревенского парня: турист украл фламинго из отеля ради пыток
23:26
«Завидный холостяк»: с кем встречается Эмма Уотсон
23:15
Тревожные сумки: что должно быть при себе у туристов на Ближнем Востоке
23:04
Злоупотребления и барьеры: какие риски влечет ГОСТ на маникюр в России
22:59
Освобожденных из плена ВСУ российских бойцов доставили в Подмосковье

Сейчас читают

Умерла жена солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова
«Сочетаете храбрость и нежность»: Путин поздравил россиянок с 8 марта
Ракета сбита над Турцией: опасно ли россиянам ехать на отдых и стоит ли сдавать билеты
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото