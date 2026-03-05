«Русский Халк» провел экстремальный мастер-класс для девушек в честь 8 марта

Сергей Агаджанян провел тренировку со скручиванием сковородок

Многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян, известный по прозвищу «Русский Халк», по случаю Международного женского дня подарил девушкам экстремальную тренировку. Видео с мастер-класса опубликовал 5-tv.ru.

«Я решил от Федерации силового экстрима и от себя лично сделать в стандартном формате такой праздничный подарок — экстремальную тренировку, чтобы показать, что милые дамы на многое способны, чего мы не ожидаем от них в обычной жизни», — рассказал он.

В тренировочный процесс вошли популярные упражнения: разрушение стальных шпилек, скручивание в трубочку сковородок и надувание грелок до разрыва. По его словам, это самые зрелищные и популярные номера.

По завершении мастер‑класса тренер в торжественной обстановке вручил цветы участницам, после чего сделал памятную фотографию.

Сергей Арагджанян — многократный мировой рекордсмен по силовым трюкам и заместитель президента Федерации силового экстрима России. Прозвище «Русский Халк» получил за физическую мощь и волю. В 22 года из-за травмы спины оказался в инвалидной коляске, однако смог восстановиться и достичь выдающихся результатов в спорте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Агаджанян установил рекорд страны, протащив на тросе шестнадцатитонный самолет на 35 метров за полторы минуты.

