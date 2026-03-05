«Русский Халк» провел экстремальный мастер-класс для девушек в честь 8 марта

Мурад Устаров
Мурад Устаров

Сергей Агаджанян показал мастер-классы и вручил цветы.

Фото, видео: © РИА Новости/Олег Казанцев; 5-tv.ru

Сергей Агаджанян провел тренировку со скручиванием сковородок

Многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян, известный по прозвищу «Русский Халк», по случаю Международного женского дня подарил девушкам экстремальную тренировку. Видео с мастер-класса опубликовал 5-tv.ru.

«Я решил от Федерации силового экстрима и от себя лично сделать в стандартном формате такой праздничный подарок — экстремальную тренировку, чтобы показать, что милые дамы на многое способны, чего мы не ожидаем от них в обычной жизни», — рассказал он.

В тренировочный процесс вошли популярные упражнения: разрушение стальных шпилек, скручивание в трубочку сковородок и надувание грелок до разрыва. По его словам, это самые зрелищные и популярные номера.

По завершении мастер‑класса тренер в торжественной обстановке вручил цветы участницам, после чего сделал памятную фотографию.

Сергей Арагджанян — многократный мировой рекордсмен по силовым трюкам и заместитель президента Федерации силового экстрима России. Прозвище «Русский Халк» получил за физическую мощь и волю. В 22 года из-за травмы спины оказался в инвалидной коляске, однако смог восстановиться и достичь выдающихся результатов в спорте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Агаджанян установил рекорд страны, протащив на тросе шестнадцатитонный самолет на 35 метров за полторы минуты.


