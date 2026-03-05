«Сыграла роль в моей жизни»: Успенская приехала на прощание с няней дочери

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив

Вера Корсакова была полноправным членом семьи Успенских на протяжении многих лет.

Няня дочери певицы Любови Успенской сыграла роль мамы артистки в клипе

Няня дочери певицы Любови Успенской Вера Корсакова сыграла роль мамы артистки в клипе на песню «Пропадаю я». Об этом артистка, приехавшая проводить Корсакову в последний путь, рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Ранее представители артистки сообщили, что Вера Корсакова умерла. Она была первой няней дочери певицы Татьяны Плаксиной и домработницей.

«Самое главное, что она еще сыграла роль в моей жизни. Она в „Пропадаю я“, в клипе, сыграла роль моей мамы, и ее внук, значит, играл роль моего сына. Столько воспоминаний, самые лучшие, самые теплые», — поделилась Успенская.

Также певица рассказала, что даже после того, как Вера Корсакова перестала работать в семье Успенской, артистка продолжала брать ее с собой на гастроли в качестве поддержки.

«С ней было очень всегда интересно. Человек умный, образованный. Мне не хватало ее всегда», — разоткровенничалась певица.

Ранее сообщалось о том, что Любовь Успенская спустя 25 лет конфликта помирилась с поэтом Илья Резником. По словам артистки, их многолетняя ссора началась из-за песни «Кабриолет» — одного из главных хитов певицы. Резник публично заявлял, что не давал согласия на использование композиции в определенных проектах, а также выражал недовольство условиями сотрудничества. В ответ Успенская говорила, что именно ее исполнение сделало песню всенародным хитом.

