Путин поручил разработать меры по сохранению репродуктивного здоровья бойцов СВО

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 24 0

Президент акцентировал внимание на нагрузках и рисках для репродуктивной системы военнослужащих.

Фото, видео: © РИА Новости/ Станислав Красильников; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер, направленных на сохранение репродуктивного здоровья участников специальной военной операции (СВО). Об этом глава государства заявил на приеме в Кремле в честь Международного женского дня.

Российский лидер отметил, что военнослужащие выполняют задачи в крайне тяжелых условиях, которые оказывают значительную нагрузку на организм и могут отрицательно сказываться на репродуктивной системе.

«Там они спят на земле и так далее. Это тяжелая работа, кроме всего прочего, кроме того, что это опасно для жизни и здоровья, это тяжелая работа. Поэтому это очень важный вопрос», — подчеркнул Путин.

Президент таким образом ответил на обращение военного хирурга Юлии Муллагалиевой, которая обозначила проблему сохранения здоровья личного состава в условиях спецоперации.

По словам Путина, меры согласуют с Минздравом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подчеркнул ключевую роль отечественных систем связи для обеспечения эффективности работы войск. Он обсудил с женщинами-представительницами различных профессий вопросы безопасности и контроля над коммуникационными каналами.

