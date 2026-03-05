Путин отметил стратегическое значение отечественных систем связи для войск

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 30 0

Президент обсудил с женщинами-представительницами разных профессий вопросы безопасности и контроля коммуникаций.

Путин: использование чужих систем связи угрожает безопасности войск

Сфера связи является одной из ключевых для эффективного управления вооруженными силами. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с женщинами-представительницами различных профессий в Кремле, приуроченной к Международному женскому дню.

В мероприятии приняли участие конструкторы, добровольцы, военные корреспонденты и медицинские работники. Глава государства акцентировал внимание на рисках, связанных с использованием коммуникационных систем, которые не находятся под контролем страны.

«Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и неподконтрольны нам, представляет опасность для личного состава?» — обратился он к одной из участниц встречи.

Президент напомнил о ранее отключенном Starlink и подчеркнул, что вопросы обеспечения надежной связи не ограничиваются одной системой.

«Есть и то, чем противник пользовался до сих пор, когда мы использовали соответствующие технические возможности, которые напрямую нам не принадлежали», — отметил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, пожелав им здоровья, счастья и успехов в профессиональной деятельности. Он отметил, что в стране к этому празднику всегда относились с особым вниманием, теплотой и искренностью.

