Тимофей Весновей: что можно и нельзя делать 6 марта 2026 года

Православные христиане 6 марта чтят память преподобного Тимофея Олимпийского.

Тимофей Олимпийский

Святой родился в VIII веке в Италии. В юности трудился при монастыре «Символы» возле горы Олимп. Поэтому его и стали называть Олимпийским.

Много лет Тимофей Олимпийский провел в уединении, избрав путь отшельника. Он путешествовал по пустыням, горам и лесам. За аскетический образ жизни и неустанные молитвы Тимофей был вознагражден даром исцеления и изгнания нечистой силы.

Преподобный скончался в глубокой старости в 795 году.

Почему святого Тимофея прозвали Весновем

Традиционно 6 марта в народе называли Тимофеем Весновеем или Весновками. Считалось, что после этого дня зима уже не страшна. Начинали дуть теплые ветра, снег таял, весна вступала в свои права.

В народе говорили: «Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна», «Тимофей Весновей — уж тепло у дверей»; «На Тимофея Весновея как ни злись метелица, все равно весной веет».

Была и такая поговорка: «Весновей веет и старого / старые кости греет». 6 марта старики слезали с печи, и если день выдавался погожим, ненадолго выходили на улицу погреться на солнышке.

Считалось, что на Тимофея Весновея начинается сокодвижение в кленах и березах. Поэтому до 6 марта еще можно было пополнить запас дров, а вот после — строго запрещалось.

Бытовало поверье, что на Тимофея Весновея происходит разгул нечистой силы. Поэтому проводились защитные ритуалы: в полях и на возвышенностях разжигали костры, водили вокруг них домашний скот, а также прыгали сами через очищающее пламя. Затем мужчины зажигали факелы и обходили всю территорию будущих весенних посевов.

Что можно делать 6 марта

На Тимофея принято веселиться и наслаждаться компанией близких людей. Устроить пышное застолье, пригласить в дом побольше гостей и вдоволь посмеяться и поговорить.

Подросткам и молодежи советовали 6 марта больше проводить времени на свежем воздухе для укрепления здоровья и «питания» солнечной энергией.

Ночью обязательно нужно запомнить свой сон. Романтическое сновидение станет пророческим — в ближайшем будущем возможна встреча настоящей любви. Снятся деньги и золото? Значит, совсем скоро в доме будет достаток.

6 марта считается подходящим днем для генеральной уборки и очищения жилища от накопившегося хлама, чтобы заодно выбросить за порог все несчастья и беды.

Что нельзя делать 6 марта

Во избежание «атаки» энергетических вампиров или проснувшейся нечисти 6 марта из дома нельзя выходить, не выпив перед этим святой воды и не надев крестик на шею.

Не стоит поливать или пересаживать растения. Скорее всего, они погибнут, пишет utro.ru.

Ни в коем случае на Тимофея нельзя употреблять алкогольные напитки, тем более, в неограниченных количествах. Народное предание гласит: «Кто выпьет на Тимофея Весновея — попрощается с умом-разумом навсегда».

Приметы на 6 марта