Умер известный мексиканский художник Педро Фридеберг

Известный мексиканский художник Педро Фридеберг умер в возрасте 91 года. Печальную новость сообщила его семья.

«Семья мастера Педро Фридеберга с глубоким сожалением сообщает о его уходе из жизни сегодня утром в Сан-Мигель-де-Альенде в возрасте 90 лет», — говорится в официальном заявлении, опубликованном в блоге студии Фридеберга в Instagram*.

Причина его смерти, как и дата похорон, пока не разглашается. В сообщении лишь сказано, что Педро Фридеберг покинул этот мир в окружении своих близких.

Педро Фридеберг — автор знаменитой скульптуры «Рука-стул» и одним из последних представителей мексиканского сюрреализма. Его работы сочетают элементы сюрреализма, поп-арта и архитектурных фантазий.

Педро Фридеберг родился 11 января 1936 года во Флоренции. Его семья, спасаясь от нацизма, эмигрировала в Мексику. Детство и юность Фридеберга прошли в Мехико. Повзрослев, он переехал в Сан-Мигель-де-Альенде, где и начал заниматься творчеством.

