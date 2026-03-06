Умер известный мексиканский художник Педро Фридеберг

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Причины смерти пока не разглашаются.

Фото: El Universal/ТАСС

Известный мексиканский художник Педро Фридеберг умер в возрасте 91 года. Печальную новость сообщила его семья.

«Семья мастера Педро Фридеберга с глубоким сожалением сообщает о его уходе из жизни сегодня утром в Сан-Мигель-де-Альенде в возрасте 90 лет», — говорится в официальном заявлении, опубликованном в блоге студии Фридеберга в Instagram*.

Причина его смерти, как и дата похорон, пока не разглашается. В сообщении лишь сказано, что Педро Фридеберг покинул этот мир в окружении своих близких.

Педро Фридеберг — автор знаменитой скульптуры «Рука-стул» и одним из последних представителей мексиканского сюрреализма. Его работы сочетают элементы сюрреализма, поп-арта и архитектурных фантазий.

Педро Фридеберг родился 11 января 1936 года во Флоренции. Его семья, спасаясь от нацизма, эмигрировала в Мексику. Детство и юность Фридеберга прошли в Мехико. Повзрослев, он переехал в Сан-Мигель-де-Альенде, где и начал заниматься творчеством.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умерла жена солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова. Ей было всего 44 года. Женщина страдала от почечной недостаточности. На днях ее состояние резко ухудшилось.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

