«Это выглядело безумием»: Чепурченко о самом сумасшедшем поступке ради женщины

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 33 0

Однажды знаменитость предложил любимой нечто невообразимое, а она сразу же согласилась.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Чепурченко: самый безумный поступок для женщины — предложил сделать ей детей

Актер Вячеслав Чепурченко на многое готов пойти ради любимой женщины. Но самый его безумный поступок — предложить ей сделать детей. Об этом знаменитость рассказал сам в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Тюльпаны», дистрибьютором которого выступает компания «НМГ Кинопрокат», входящая в холдинг Национальная Медиа Группа.

«Мы оба сделали это безумие. И теперь у нас два безумия. Наших самых любимых: сын и дочь. Это счастье, что мы оба решились на этот шаг. Потому что изначально, конечно, это выглядело безумием», — сказал актер, отвечая на вопрос журналиста.

В 2019-м Вячеслав Чепурченко женился во второй раз на женщине по имени Екатерина. В тот же год у пары родилась дочь Ярослава. Через несколько лет в семье появился еще и сын. Мальчика назвали Тимофеем. Актер не раз признавался, что обожает свою семью и дом для него — самое комфортное место на Земле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какую девушку рядом с собой видит коллега Чепурченко — актер Слава Копейкин. Он не будет требовать от будущей избранницы невозможного. Главное — оставаться собой. В отношениях артист ценит искренность.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
5:45
В России вновь хотят ограничить цены на такси во время непогоды
5:14
«Это выглядело безумием»: Чепурченко о самом сумасшедшем поступке ради женщины
5:00
От массовки в кино до любимца публики: тернистый путь Сергея Бурунова
5:00
Трудности в начале — не приговор: китайский гороскоп на неделю с 9 по 15 марта
4:36
Туадера: Россия помогла ЦАР предотвратить госпереворот

Сейчас читают

От массовки в кино до любимца публики: тернистый путь Сергея Бурунова
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю со 9 по 15 марта
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото