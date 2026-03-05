«Не мне решать»: какую девушку рядом с собой видит Слава Копейкин

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 66 0

Ранее артист признавался, что его привлекают дамы с необычной внешностью.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Слава Копейкин заявил, что хочет видеть рядом с собой настоящую девушку

Актер Слава Копейкин хочет видеть рядом с собой настоящую девушку, такую, какой она сама хочет быть. Об этом артист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Тюльпаны», дистрибьютором которого выступает компания «НМГ Кинопрокат», входящая в холдинг Национальная Медиа Группа.

«Я вижу женщину с собой такую, какой она сама хочет быть. Не мне решать», — заявил актер.

Фильм «Тюльпаны» вышел в российский прокат 5 марта. Фильм создавали в формате альманаха и объединяет пять отдельных историй, каждая из которых посвящена празднованию 8 Марта. По сюжету, герои сталкиваются с нестандартными ситуациями и неожиданными встречами, которые существенно меняют их жизнь. На фоне весеннего праздника разворачиваются романтические признания, комические недоразумения и трогательные моменты.

Действие фильма охватывает сразу несколько российских городов, среди которых Калининград, Санкт-Петербург, Новороссийск, Екатеринбург и Красноярск. У каждой новеллы — отдельный режиссер: Юлия Лысова, Юлия Узких, Владислав Иконников, Анна Кузнецова и Юрий Коробейников.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.80
0.19 90.75
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:31
«Сочетаете храбрость и нежность»: Путин поздравил россиянок с 8 марта
17:28
Fаrs: США и Израиль выпустили ракеты по школам в городе Паранд под Тегераном
17:11
Товарный знак Lada Parus запатентовали в России
17:07
НАТО не считает выпущенную по Турции ракету из Ирана нападением на весь альянс
16:52
У Такера Карлсона украли сотни тысяч банок со снюсом
16:37
«Все индивидуально»: Чепурченко о том, кто в доме главный

Сейчас читают

Смертельная встреча: слон затоптал девушку на глазах у ее родителей
Банановая диета под запретом: для кого опасен популярный экзотический фрукт
Ракета сбита над Турцией: опасно ли россиянам ехать на отдых и стоит ли сдавать билеты
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото