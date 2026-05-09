«Вылечил коней Жукова»: Вадим Самойлов про воевавшего деда

Дедушка музыканта дошел до Кенигсберга и лично лечил лошадь Героя СССР.

Дедушка рок-музыканта и основателя группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова дошел до Кенигсберга и лично лечил лошадь Героя Советского Союза, командующего фронтом маршала Георгия Жукова. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

«У меня есть воевавшие родственники. Это два моих деда. Один погиб под Курской дугой. Второй дед закончил войну в Кенигсберге. Он был награжден медалями, орденами. Мы с ним провели очень много времени вместе», — поделился музыкант.

Вадим Самойлов добавил, что, хоть он и проводил много времени с дедом, тот никогда не рассказывал ему о войне. Тем не менее музыкант знает несколько интересных историй из жизни своего родственника.

«Мой дедушка по образованию был ветеринар. Однажды его нашли сокурсники, которые служили в штабе у Жукова, и попросили лечить коня маршала. У дедушки получилось (вылечить коня. — Прим.ред.)», — сказал Вадим Самойлов.

Музыкант добавил, что после случившегося его дедушке предложили работать в штабе у военнослужащего, но тот отказался.

«До конца войны возил на лошадках пушки», — заключил основатель группы «Агата Кристи».

Ранее Вадим Самойлов рассказал корреспонденту 5-tv.ru о том, что он думает о советских военных песнях. По его словам, в таких композициях хранятся воспоминания о потерях и победах.

