При атаке ВСУ На магазина в Алешках погибло два человека

В городе Алешки Херсонской области украинские формирования совершили налет на мирных граждан. В результате атаки погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Вражеские дроны сбросили боеприпасы прямо на людей, собравшихся у продовольственного магазина перед открытием.

По словам главы региона, было совершено четыре сброса подряд. В результате атаки погибли два человека, 12 получили ранения. Все пострадавшие — мирные жители.

«В Алешках киевские боевики совершили очередное кровавое преступление. Вражеские дроны совершили сбросы прямо на людей, которые собрались у продовольственного магазина „Эвелина“ перед открытием. Четыре сброса подряд», — говорится в сообщении.

Как отметил Сальдо, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

Это не первый случай обстрела гражданской инфраструктуры в Алешках. Ранее украинские формирования неоднократно наносили удары по рынкам и жилым кварталам города, в результате чего гибли и получали ранения мирные жители.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

