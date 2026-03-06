Четыре сброса подряд: при атаке ВСУ на магазин в Алешках погибли два человека

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Боеприпасы были направлены в толпу людей.

При атаке ВСУ На магазина в Алешках погибло два человека

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

При атаке ВСУ На магазина в Алешках погибло два человека

В городе Алешки Херсонской области украинские формирования совершили налет на мирных граждан. В результате атаки погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Вражеские дроны сбросили боеприпасы прямо на людей, собравшихся у продовольственного магазина перед открытием.

По словам главы региона, было совершено четыре сброса подряд. В результате атаки погибли два человека, 12 получили ранения. Все пострадавшие — мирные жители.

«В Алешках киевские боевики совершили очередное кровавое преступление. Вражеские дроны совершили сбросы прямо на людей, которые собрались у продовольственного магазина „Эвелина“ перед открытием. Четыре сброса подряд», — говорится в сообщении.

Как отметил Сальдо, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

Это не первый случай обстрела гражданской инфраструктуры в Алешках. Ранее украинские формирования неоднократно наносили удары по рынкам и жилым кварталам города, в результате чего гибли и получали ранения мирные жители.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:59
Добровольцы из Москвы сшили и отправили в зону СВО подсумки для служебных собак
8:45
Ударило током: в США металлодетектор разрушил спинномозговой имплант женщины
8:34
«Убедительный пример»: в Пентагоне заявили о военном преимуществе России
8:20
Прожить до 100 лет — реально! Правила питания и терапия для здоровья и долголетия
8:17
«Кто дал полномочия»: эмиратский миллиардер потребовал от Трампа объяснений из-за Ирана
8:00
Кексики с сюрпризом, антибиотики и миллионы: новая роль Ани Семенович

Сейчас читают

Измены, инсульт и поздняя любовь: трагедии в жизни Татьяны Булановой
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года
Ракета сбита над Турцией: опасно ли россиянам ехать на отдых и стоит ли сдавать билеты
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото