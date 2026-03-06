На Кубани загорелась подстанция после атаки БПЛА — есть пострадавшие

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Пожар охватил 120 квадратных метров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Абинском районе Краснодарского края произошло возгорание на подстанции после атаки беспилотного летательного аппарата. Вооруженных сид Ураины Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров. В результате инцидента пострадали два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Инцидент в Абинском районе стал частью массированной ночной атаки украинских беспилотников на южные регионы России.

Всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 83 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами. Больше всего дронов было ликвидировано над Республикой Крым. Над Краснодарским были уничтоженв два беспилотника.

Также в Абинске обломки дронов повредили два многоквартирных дома. В зданиях от падения фрагментов посекло кровлю, выбило стекла на верхних этажах. Возгораний удалось избежать.

Из-за атаки в Абинске отменены занятия и мероприятия во всех школах, детских садах и учреждениях культуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

Лидер по встречам с НЛО: где чаще всего видят инопланетян

