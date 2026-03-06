Особенно неуместно: как не испортить поздравление на 8 Марта

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 32 0

Рассказываем о распространенных ошибках мужчин, которые полностью разрушают атмосферу праздника.

Как поздравить женщину с 8 марта

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Неудачная фраза может испортить поздравление на 8 марта

В Международный женский день мужчинам предстоит тщательно выбирать слова, чтобы их поздравления для дорогих дам были не только искренними, но и приятными слуху. О том, как не загубить праздник одной неловкой фразой, рассказал Life.ru.

В качестве «дежурной» фразы можно встретить в поздравлениях пожелание «оставайся всегда такой же доброй и заботливой». Кажется, будто это комплимент, однако если вдуматься — это практическое указание быть и впредь такой же «удобной» для окружающих.

Другое клише — фраза «с праздником всех мам и жен!» Она особенно неуместна, если учесть, что история Международного женского дня началась с борьбы работниц фабрик за свои права. Из-за вышеприведенной формулы эта благородная дата, посвященная равноправию полов, превращается в День домохозяек.

Пожелание «оставаться молодой и красивой» — ужасный пример сведения ценности женщины к ее привлекательной «свежей» внешности и напоминание о неизбежном старении.

Пытаясь показать особую значимость адресата поздравления, мужчина может сказать: «ты настоящая женщина!». Вот так взял и поставил «печать качества», возвысив свою зазнобу за счет унижения остальных представительниц прекрасной половины человечества.

«Это твой день», «Отдыхай сегодня, это твой праздник!». Многие дамы слышали подобные милостивые позволения от своих кавалеров. Возникает логичный вопрос — а в другие дни отдыхать нельзя? Или нужно неотрывно нести дозор у кухни и ведра с тряпкой?

Тем временем Рижский рынок готовится к 8 марта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:58
Невидимая нагрузка: названа «зарплата жены» в разных городах России
14:41
«Хотим просто жить»: жители Ливана бегут из южных районов страны
14:29
Иран пообещал более масштабные и интенсивные атаки по объектам США и Израиля
14:16
Особенно неуместно: как не испортить поздравление на 8 Марта
14:00
Новые удары Ирана и разрушения в Тегеране: что происходит на Ближнем Востоке
13:44
В Госдуме предложили сократить рабочий день на два часа по пятницам для женщин

Сейчас читают

Художественным руководителем МХАТ имени Горького назначен Сергей Безруков
Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский
Кексики с сюрпризом, антибиотики и миллионы: новая роль Ани Семенович
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото